В Качканаре с начала года количество преступлений увеличилось на 6,8%

Руководитель свердловского ГУ МВД Александр Мешков посетил с рабочим визитом отделения полиции Качканара и Кушвы, сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. В период с января по май 2023 в Качканаре отмечается снижение преступности на 10,4%, а в Кушве — рост на 6,8%, относительно аналогичного периода прошлого года.

В Качканаре с начала года совершенных в общественных местах правонарушений стало на 18,5% меньше (в том числе уличных — -28,3%). Особое внимание господин Мешков уделил поручению проведения профилактических работ с жителями, чтобы снизить количество обманутых мошенниками людей. Аферисты оставили без денег 44 человека, что на 76% больше, чем в прошлом году.

В Кушве с начала 2023 года увеличилось число краж — 43 и мошенничеств 15, также имеются проблемы с незаконной миграцией. На 83,3% снизился незаконный оборот наркотических средств, на 4,3% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 4,3%.

По словам Валерия Горелых, по итогам встреч в Качканаре и Кушве Александр Мешков потребовал добиваться максимального возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Учитывая тревожную обстановку с лесными пожарами, господин Мешков приказал принимать незамедлительные меры по эвакуации людей, в случае, если огненная стихия будет создавать угрозу для их жизни.

Полина Хабарова

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