Общее количество заказов билетов на мероприятия в Петербурге выросло на 72% за год

Каждую четвертую покупку билетов в Санкт-Петербурге сделали туристы. Активнее всего на майских праздниках в Петербург едут из Москвы. На них приходится 10% заказов в городе, рассказали 15 мая в Яндекс Афише.

По данным экспертов сервиса, общее количество заказов в период майских праздников в Петербурге выросло на 72% по сравнению с 2022 годом. Активнее всего в городе растет спрос на билеты на выставки и стендап. Их стали посещать в два раза чаще, на них пришлось 11% и 9% спроса соответственно. Чаще всего петербуржцы приобретали билеты на концерты и театральные постановки — 38% и 32% продаж.

Средний чек в одном заказе в Петербурге составил 3488 руб. В прошлом году на майских праздниках он составлял 3011 руб. Чаще всего среди туристов билеты покупали жители Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми.

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