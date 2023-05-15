В Курской области четыре районные больницы объединяют в две межрайонные

Четыре центральные районные больницы в Курской области будут объединены в две — Суджанско-Большесолдатскую и Солнцевско-Мантуровскую. Об этом сообщили в правительстве региона.

В объединенных больницах будет создана единая система управления, служба закупок, юридическая и кадровая службы, а также бухгалтерия. Это сократит расходы, не связанные с медицинской деятельностью, утверждают власти: сокращений медперсонала не ожидается.

«Межрайонные больницы позволят сделать медицинскую помощь качественнее и доступнее, в первую очередь помощь врачей-специалистов. Юридическое объединение позволит использовать оборудование ЦРБ для диагностики и лечения жителей двух районов. При необходимости к врачам людей бесплатно будут доставлять автотранспортом»,— рассказала министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.

Олег Мухин

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