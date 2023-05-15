«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальных рынках? Какие тренды прослеживаются? И на какие инструменты стоит обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Я бы сказал, сейчас достаточно «мутная» ситуация на рынках. С одной стороны, тут и проблемы с госдолгом в Соединенных Штатах, у нас, понятно, геополитика, но рынок вроде бы растет. Какие активы выбрать в текущей ситуации?

Сергей Суверов: Российский фондовый рынок показывает чудеса вопреки всем пессимистичным прогнозам. Акции в основном растут, и я думаю, что у отдельных бумаг, например, у Сбербанка или некоторых экспортеров, есть приличный потенциал роста. Но есть и большие риски сейчас для рынка акций. Они связаны не только с геополитикой, но и с техническими факторами — перекупленностью рынка, а также сезонностью. Обычно летом достаточно слабая динамика наблюдается на рынках акций. Поэтому, возможно, стоит обратить внимание также на рынки облигаций, и, конечно, желательно получить какую-то более-менее адекватную доходность, чтобы она была привлекательной. И я бы отметил корпоративную облигацию компании «ЕвроТранс», которая под брендом «Трасса» занимает второе место среди независимых производителей АЗС в Московском регионе с долей 3,2%.

Полная версия программы: