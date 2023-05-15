Дело для мэрии не «О’кей»

Суды двух инстанций обязали Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, а также министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выплатить оператору гипермаркетов «О’кей» АО «Доринда» 46,2 млн руб. переплаты за аренду земли в Уфе. В мэрии сообщили, что будут подавать кассационную жалобу. Эксперты сомневаются в перспективах отмены судебных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оператор «О’кей» доказал, что мэрия Уфы и минземимущество Башкирии получили необоснованную плату за аренду земли в городе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Оператор «О’кей» доказал, что мэрия Уфы и минземимущество Башкирии получили необоснованную плату за аренду земли в городе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы и министерства земельных и имущественных отношений Башкирии неосновательного обогащения более чем на 46 млн руб.

«Доринда» с 2015 года арендовала в Уфе 6,7 га земли у пересечения улиц Пугачева и Бородинской для завершения строительства торгового комплекса и размещения гипермаркета «О’кей». Размер годовой арендной платы составлял 23,8 млн руб. Также в 2010 году «Доринда» заключила с городом договор аренды 3,5 га на улице Маршала Жукова для эксплуатации принадлежащего ей гипермаркета. Сумма годовой платы за него была установлена в размере 2,6 млн руб. В марте прошлого года компания узнала, что оба участка расположены на территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения Уфы, а участок на Пугачева, кроме того, предназначен для строительства транспортной развязки. Поскольку участки ограничены в обороте, по мнению «Доринды», размер арендной платы не может превышать ставку земельного налога в размере 1,5% от их кадастровой стоимости. Компания платила из расчета 5,18%. Кадастровая стоимость участков составляет 253 млн и 218,8 млн руб.

Участки относятся к землям с неразграниченной госсобственностью, поэтому с 2021 года арендные платежи перечисляются в пользу минземимущества. Согласно расчету истца, сумма переплаты по договорам аренды в пользу УЗИО с мая 2019 года по апрель 2021 года составила 31,5 млн руб., в пользу министерства с мая 2021 года по февраль 2022 года — 12,7 млн руб., еще около 2 млн руб. — проценты.

В апреле арендатор направил претензионные письма в УЗИО и минземимущество, после чего обратился в суд.

Представитель управления заявлял в суде, что условия заключенного договора аренды сохраняют силу, а юрист министерства сообщил, что в 2022 году в Земельный кодекс были внесены изменения и участки во втором поясе санитарной охраны исключены из числа ограниченных в обороте. Также, по мнению ответчиков, пропущен срок исковой давности.

Из материалов дела следует, что с мая 2019 года по февраль 2022 года спорные участки были ограничены в обороте, кроме того, в марте прошлого года мэрия выпустила постановление об изъятии для муниципальных нужд части участка площадью 6,7 га.

В январе текущего года арбитражный суд Башкирии согласился с доводами «Доринды», указав, что договоры аренды были заключены без проведения торгов, следовательно, арендная плата по ним является регулируемой. Расчет истца суд нашел корректным.

Ответчики не согласились с решениями и подали апелляционные жалобы.

Апелляционная инстанция сочла, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет, а жалобы представляют собой несогласие с результатами оценки доказательств.

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что намерены подать кассационную жалобу.

«Исходя из материалов дела, с высокой долей вероятности судебные акты будут оставлены в силе,— полагает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина.— При этом у ответчиков есть шанс на решение в их пользу, если они смогут доказать, что АО «Доринда» должно было знать о том, что участки изъяты из оборота. Более того, зная это, они продлевали договоры аренды и не считали это в чем-то противоречащим их интересам».

Руководитель практики споров с государственными органами АК «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова назвала решения судов «обоснованными и справедливыми». «Суд учел, что общество обратилось с иском в пределах срока исковой давности, и применил методы расчета арендной платы для земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и ограниченных в обороте, которые уже устоялись в судебной практике»,— отметила эксперт.

Влада Шипилова