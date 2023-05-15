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Полиди: запуск городской электрички кардинально изменит транспортную систему Краснодара

Электричка станет принципиально новым видом транспорта, создав новое качество системы перевозок Краснодара, заявил «ЯСНО» профессор КубГАУ, экономист Александр Полиди. Кроме того, электричка сможет оттянуть на периферию часть бизнеса и разгрузить центр города.

«Это магистральный транспорт, который будет перевозить относительно большое количество людей довольно быстро. Сегодня ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы с маршрутками не могут и близко показать аналогичную скорость из-за естественных ограничений дорожно-уличной сети»,— считает эксперт.

По его словам, это единственный вид транспорта, который может обеспечить потребности Краснодарской агломерации и его населения, которое, по оценкам экономиста, достигло 1,8 млн человек. Сейчас значительная часть городских окраин обслуживается автобусами и маршрутками, при этом качество перевозок оставляет желать лучшего, добавляет господин Полиди.

В Краснодаре появится 50 станций для городских электричек к 2040 году

Электричка должна также сделать более доступным аэропорт Краснодар после реконструкции и позволит сформировать новые производственные, торговые и деловые кластеры на окраинах города, снизив нагрузку на исторический центр Краснодара.

К 2030 году железнодорожный путь соединит вокзал «Краснодар-1» и аэропорт. Реализацию инвестпроекта по запуску городской электрички обсудили на встрече глава Краснодара Евгений Наумов и представители ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы).

Наталья Решетняк

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