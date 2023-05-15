В «милицейский долгострой» постучались полицейские

Как стало известно «Ъ-Юг», суд фактически запретил продажу части квартир в 19-этажном доме на Нагибина, 38, известном в Ростове как «милицейский долгострой». Запрет касается 20 квартир, которые ГУ МВД по Ростовской области пытается отсудить у владельца многоэтажки — московской компании «Инвестрадиострой». Строительство этого дома длилось почти 20 лет, продажи квартир в нем начались в конце прошлого года. На начальном этапе реализации этого проекта ГУ МВД выступило как соинвестор, но из-за несостоятельности партнеров-застройщиков теперь полицейское ведомство вынуждено отстаивать свои права в суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: domostroydon.ru Фото: domostroydon.ru

Арбитражный суд Ростовской области запретил органам Росреестра совершать регистрационные действия в отношении 20 квартир в многоэтажном жилом доме на пр. Нагибина, 38, в Ростове. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ГУ МВД по Ростовской области о принятии обеспечительных мер по иску о признании права собственности на эти квартиры. Об этом сообщается на сайте суда.

Сам иск суд планирует рассмотреть 30 мая.

Владелец многоэтажки на Нагибина, 38 — компания «Инвестрадиострой».

Требование областного ГУ МВД о признании права собственности на квартиры в этом доме, получившем известность как «милицейский долгострой», происходит из истории, которая началась 20 лет назад.

В 2003 году управление МВД региона инициировало строительство 240-квартирного жилого дома. По договору с управлением, возведением многоэтажки занялось ООО «СевкавНИПИагропром». Предполагалось, что часть квартир в новом доме получит управление МВД, а остальные будут проданы дольщикам на этапе строительства. Однако «СевкавНИПИагропром» не смог закончить стройку, и в 2006 году его заменило ООО «СК “Гарант строй”», которое приняло на себя все обязательства перед дольщиками.

Новый партнер управления МВД также не смог довести проект до конца, так как в 2015 году обанкротился. В рамках процедуры банкротства «Гарант строя» незавершенный объект в степени готовности 20% был выставлен на торги с обременением для покупателя по предоставлению дольщикам квартир или денежных компенсаций.

Покупателем стал «Инвестрадиострой». В 2022 году компания завершила строительство проблемного дома и объявила о продаже свободных квартир. Тогда же ГУ МВД обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с требованием о признании права собственности на часть помещений построенной многоэтажки. Полицейские заявили, что претендуют на 23 квартиры как соинвесторы проекта (впоследствии они изменили требование на 20 квартир).

Как следует из судебных документов, «Инвестрадиострой» сначала попросил суд отказать в требовании полицейскому главку. Затем компания и ГУ МВД сообщили о намерении закончить спор мировым соглашением.

Но в итоге сторонам договориться не удалось и полицейские ходатайствовали об обеспечительной мере в виде запрета на регистрацию новых собственников в спорных квартирах.

В начале мая арбитражный суд удовлетворил ходатайство. По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», для органов Росреестра такой запрет обязателен к исполнению сразу после назначения судом.

Связаться с руководством ООО «Инвестрадиострой» не удалось.

Сейчас «Инвестрадиострой» позиционирует построенное 19-этажное здание как дом бизнес-класса под названием Lime city. На звонок «Ъ-Юг» в офисе продаж компании сообщили, что однокомнатная квартира площадью 70 кв. м стоит 6,5 млн руб.

ООО «Инвестрадиострой» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель ООО — Петрос Думикян.

Вадим Водолазов