В Анапе пенсионер на Matiz въехал в группу подростков-велосипедистов

В Анапе проверят обстоятельства аварии, при которой 78-летний житель Темрюка, управляя автомобилем Daewoo Matiz, въехал в группу подростков-велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло днем 15 мая на перекрестке участка автодороги «Андреева гора — станица Варениковская». По данным ведомства, мужчина не уступил дорогу группе спортсменов на велосипедах. В результате аварии пострадали три подростка 2007 и 2008 года рождения.

«Следует отметить, что несовершеннолетние находились вне зоны видимости сопровождавшего их тренера»,— говорится в сообщении.

В отношении водителя авто был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом). В ведомстве отметили, что по факту происшествия проведут административное расследование.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram