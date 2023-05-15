В свердловском поселке появится парк уральского деревянного зодчества

В поселке Шувакиш на севере Екатеринбурга появится тематическая деревня с памятниками архитектуры. Проект презентовала администрация Железнодорожного района и представители Свердловской железной дороги (СвЖД) на на заседании совета по сохранению и развитию культурного наследия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция Шувакиш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Станция Шувакиш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Парку дали название «Шувакишская слобода», он расположится на территории бывшего рынка. «Планируется создание деревянных зданий и сооружений. Предполагается воссоздать различные памятники деревянного зодчества, чтобы сохранить культурное наследие региона и передать его будущим поколениям»,— рассказал глава Железнодорожного района Виталий Першин.

Проектом предусмотрены парк-музей под открытым небом, деревня с подворьями, театр, ярмарка, трапезная, веревочный парк, игровая зона и другие площадки. «Считаю, что это очень интересное предложение. Стоит применять именно такой подход к развитию территорий»,— отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Шувакишская слобода» — продолжение создания природно-исторического парка «Палкино», который получил поддержку свердловского губернатора в 2021 году.

Полина Хабарова

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