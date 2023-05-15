Ярославский губернатор поручил оборудовать проекционными пешеходными переходами крупные города области

В шести городах Ярославской области будут оборудованы пешеходные переходы с проекционной подсветкой. Внедрение новации обсудили на оперативном совещании в правительстве Ярославской области, которое провел губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проекционный пешеходный переход

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Проекционный пешеходный переход

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На региональных дорогах проекционные «пешеходники» размещают с 2021 года. Как пояснил директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко, сейчас на областных дорогах установлено 25 проекционных пешеходных переходов. Причем аварийность в местах их работы снизилась в разы. По словам Романа Душко в 2023 году запланирована установка еще 17 подобных объектов.

«Предлагаю увеличить эту цифру и сделать безопасными больше пешеходных переходов за счет лимитов 2024 года. Данную технологию нужно использовать в центральной части не только Ярославля и Рыбинска, но и других городов области», – заявил губернатор Михаил Евраев.

На совещании в правительстве особо отметили, что такая разметка хорошо заметна в темное время суток. Глава региона дал поручение проработать вопрос устройства проекционных переходов в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском и Угличе. Проекционную разметку будут делать и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», за реализацию которого в регионе отвечает областное правительство.

Андрей Иванов