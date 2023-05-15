В Ростовской области выявили фантомную площадку по производству молочной продукции

Сотрудники Россельхознадзора выявили фантомное ООО «Фаворит Прайм», зарегистрированное в Ростовской области и продающее молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

В конце апреля 2023 года фирма добавила в систему для электронной сертификации грузов «Меркурий» 127,4 т молочной продукции. В дальнейшем из нее было выработано 51,5 т сливочного масла 800 кг сыра. Готовые товары были направлены в Приморский и Пермский край, Нижегородскую и Астраханскую область.

Позднее выяснилось, что ООО «Фаворит Прайм» не работает по указанному адресу, вместо него там расположено ООО «Русские карнизы».

«Данные факты свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения и являются нарушением ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента „О безопасности пищевой продукции“, а также являются признаками экономических преступлений»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

ООО «Фаворит Прайм» признано фантомной площадкой, регистрация уполномоченного лица предприятия аннулирована. Информация о нарушениях направлена в правоохранительные органы.

Кристина Федичкина