Единое учреждение по благоустройству Перми будет базироваться в центральном районе

Начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов утвердил устав МКУ «Содержание объектов благоустройства» — единого учреждения, в которое будут реорганизованы все отвечающие за благоустройство МКУ при районных администрациях. Соответствующее распоряжение господина Мясоедова опубликовано на сайте мэрии. Провести государственную регистрацию устава планируется в срок до 1 июня. Эти полномочия возложены на директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» Артема Федотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам устав также прилагается к распоряжению. Согласно ему, юридическим адресом нового учреждения будет ул. Пермская, 61, где сейчас располагается МКУ «Благоустройство Ленинского района». Учредителем организации будет администрация Перми. МКУ «Содержание объектов благоустройства» будет отвечать за содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, городских плоскостных парковок и объектов озеленения общего пользования.

Постановление о слиянии районных МКУ «Благоустройство» в единое муниципальное учреждение было издано администрацией Перми 25 января этого года. Намерение оптимизировать структуру управления благоустройством города в мэрии тогда объяснили тем, что это должно повысить качество содержания улиц и эффективность расходования бюджетных средств. Провести реорганизацию планировалось к лету.