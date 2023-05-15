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Коммерсантъ FM
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Тиньков потребовал перенести судебное разбирательство с Дерипаской в Подмосковье

Предприниматель Олег Тиньков требует перенести рассмотрение иска к нему со стороны бизнесмена Олега Дерипаски в Подмосковье. Соответствующую жалобу представители господина Тинькова подали в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, где должен был начаться процесс. Господин Дерипаска требует взыскать с господина Тинькова 2 млрд руб. морального и репуатационного вреда.

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Олег Тиньков

Олег Тиньков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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Олег Тиньков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Олег Дерипаска

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

«Сегодня в суде стало известно, что ответчиком была подана жалоба в 4-й Кассационный суд, в которой он настаивает, что иск должен быть рассмотрен в Арбитражном суде Московской области. Одновременно с этим ответчик подал и еще одну жалобу, но уже в Краснодарский краевой суд, в которой настаивает на рассмотрении дела судом общей юрисдикции в подмосковном Реутове»,— сообщил «Интерфаксу» адвокат истца Алексей Мельников.

Представители истца полагают, что «противоречивые» действия защиты направлены на затягивание рассмотрения дела, поскольку по существу спора правовой позиции у ответчика не выработано. Господин Мельников сообщил, что в связи с жалобами ответчика суд приостановил рассмотрение иска до их разрешения.

Олег Дерипаска подал иск к Олегу Тинькову 30 мая 2022 года. Миллиардер считает, что господин Тиньков несправедливо назвал его «вором» и «олигархом». Помимо господина Тинькова ответчиком по делу выступит корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена) — оскорбительный комментарий был размещен в одной из ее соцсетей, и господин Дерипаска требует его удалить.

Подробнее о том, удастся ли Олегу Дерипаске выиграть суд с Олегом Тиньковым из-за высказываний в интернете,— в материале «Ъ» «Комментарии потребовали компенсации».

Григорий Лейба

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