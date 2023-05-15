«Росводоканал Краснодар» запустил сервис получения электронных квитанций

Жителям Краснодара теперь доступна возможность получения электронных квитанций

Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

Новый сервис уже доступен на сайте «Росводоканал Краснодар». Это позволит экономить время и всегда иметь доступ к цифровым платежным документам.

Получать квитанции в цифровом формате может любой абонент водоканала. Для этого необходимо оформить согласие на сайте предприятия в разделе «Электронные квитанции», указав ФИО собственника, номер телефона, адрес электронной почты и адрес жилого помещения. После заполнения формы согласия, на указанный адрес электронной почты придет письмо для подтверждения операции.

Получить электронный платежный документ можно различными способами: через Личный кабинет, посредством ГИС ЖКХ, на электронную почту.

«Мы стремимся идти в ногу со временем, создавая комфортные условия для наших абонентов, - говорит коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков, - Уже около 12 тысяч абонентов предприятия оформили отказ от бумажной версии платежного документа. Электронный платежный документ является полным аналогом бумажной квитанции. Такую квитанцию легко оплачивать, а при необходимости можно распечатать самостоятельно. Кроме того, подключив цифровую счет-квитанцию, можно также изменить способ получения при возникновении необходимости».

У электронных квитанций есть ряд очевидных преимуществ, которые уже оценили абоненты «Росводоканал Краснодар»:

1. Срок доставки. Электронную квитанцию можно получить намного раньше бумажной версии.

2. Получение квитанции без привязки к адресу помещения. Электронная квитанция придет вне зависимости от места проживания.

3. Доступ и хранение счетов. Электронная квитанция будет доступна в любой точке мира. Это позволяет всегда вовремя оплатить счет и не попасть в категорию должников.

4. Сохранение ресурсов. Уход от бумажной квитанции способствует сохранению природных ресурсов нашей планеты!

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