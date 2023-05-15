В Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс, которым предлагается восстановить ранее действовавшие нормы, освобождавшие от НДФЛ доходы резидентов в виде процента (купона, дисконта), полученные по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, которые эмитированы после 1 января 2017 года. Также от НДФЛ предлагается освободить суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства, российских регионов и муниципалитетов. Законопроект комментирует основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.рф» Левон Акопов.



Левон Акопов

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«Государство целенаправленно способствует развитию фондового рынка России в целом, и в частности такому инструменту, как облигации. Еще пять лет назад на первичные размещения выходили только крупные компании с суммами займов от миллиарда и больше. Сегодня фондовый рынок стал настолько рядовым финансовым инструментом, что уже средний бизнес с 50–100-миллионными займами стал активно выходить на организованный рынок.

Фактически фондовый рынок стал рассматриваться как альтернатива банковскому сектору при привлечении средств на развитие бизнеса.

В апреле 2023-го на рынках Московской биржи объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1,6 трлн руб., а объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями — 1,4 трлн руб. Надо понимать, что у инвесторов к облигациям доверия больше, чем к акциям, потому что это консервативный инструмент.

В условиях отсутствия возможности займов на внешних рынках привлечь льготой физических лиц — россиян для финансирования отечественных предприятий — вполне логичное решение государства. К тому же эта льгота будет уравнивать права вкладчиков банков с правами инвесторов, финансирующих отечественный бизнес через покупку облигаций».

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