Предприниматель из воронежского Борисоглебска попал под подписку о невыезде из-за незаконной вырубки леса

Управление МВД России по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) на территории Песковского участкового лесничества. В рамках его расследования задержан 49-летний предприниматель из Борисоглебска, которому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об основателе производителя промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ООО «Бормаш» Сергее Синюкове.

В основу уголовного дела легли обстоятельства вырубки деревьев различных пород в Песковском филиале КУ ВО «Лесная охрана» летом 2019 года. По оценкам МВД, в результате уничтожения лип, вязов, дубов и осин Российской Федерации причинен материальный ущерб на общую сумму более 400 тыс. руб.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о причастности предпринимателя к вырубке. Как добавили в МВД, версия следствия подтвердилась. В настоящее время проводятся процессуальные и следственные действия.

Владимир Зоркий