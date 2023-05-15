«Ночь музеев» пройдет на 140 площадках Екатеринбурга

Культурный проект «Ночь музеев» 20 мая объединит 140 выставочных пространств Екатеринбурга, из них 15 — впервые. В числе дебютантов гончарная мастерская «Златоуст», галерея Interactive VR, океанариум и другие площадки. Акция будет посвящена 300-летию уральской столицы. Дополнительной темой станет Год педагога и наставника. На площадке возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга будет открыт информационный центр, где можно будет получить консультацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночь музеев в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ночь музеев в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дневная или детская программа будет развернута на 90 площадках. Городские и областные музеи подготовили экскурсии, викторины, квесты, концерты и другие интерактивные мероприятия. Музей истории Екатеринбурга организует прогулку на водном трамвайчике, а Сад Казанцева предложит рисовать с натуры под открытым небом. В Детской музыкальной школе №1 расскажут о развитии художественного образования на Урале, в школе №4 представят выставку авторских иллюстраций к произведениям Владислава Крапивина и модели кораблей парусного флота, в школе №171 откроют необычный музей кошек. Дневная программа пройдет с 11:00 до 18:00.

Основная программа стартует в 19:00 и продолжиться до 02:00 21 мая. В Доме Метенкова состоится концерт экспериментальной академической музыки «Музыка для гостиной». Театр «Провинциальные танцы» представит интерактивную выставку-лабиринт «Аналогов.net» по закоулкам театра, его истории и судеб его актеров. На экскурсии в Уральском учебно-тренировочном центре гражданской авиации можно будет узнать об авиационных профессиях, о процессе подготовки авиационного персонала и испытать авиационные тренажеры.

В Музее лицея Дягилева откроют три площадки: первобытное искусство, классическое искусство и современное. Гости экскурсии узнают об отношении Сергея Дягилева к искусству и его роли в культуре ХХ века. Кроме того, пройдут мастер-классы по акварельной живописи и игра «Заметки картографа».

В «Ночи музеев» будут работать 63 бесплатные площадки. Среди них выставка раритетных автомобилей ETS Classic Cars, площадки фонда «Культурный транзит» и Уральской футбольной академии, выставочные пространства Детской филармонии, театра «Галерка».

Музей Банка в России приглашает на программы «Банковские сейфы: от сундука до хранилища» и «История банковского дела на Урале». Гости увидят обстановку банковского хранилища начала XX века: старинный сундук 1903 года, шкафы для хранения денег, монетно-счетные и счетно-сортировальные машины, чугунный дырокол-колесо. Кроме того, посетители музея узнают историю госбанка в контексте истории страны и увидят, как выглядели шелковые деньги и купюры номиналом в 1 млрд руб.

Акция «Ночь музеев» проходит в Екатеринбурге с 2009 года. В 2020 и 2021 годах большая часть мероприятий в рамках акции проводилась в онлайн-режиме из-за ограничений на массовые мероприятия, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году «Ночь музеев» приняла более 70 тыс. посетителей, работали 134 площадки.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте