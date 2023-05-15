В ближайшие дни в Татарстане потеплеет до 26 градусов

В Татарстане 17-18 мая температура воздуха днем поднимется до +20..+26°, ночью она составит +5..+13°. Об этом сообщает Гидрометцентр. Осадков в регионе в эти дни не прогнозируется.

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается небольшой дождь, в отдельных районах с грозой и кратковременными усилениями ветра при грозе до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут +5..+10°, днем ожидается +19..+24°.

По предварительным данным, 19 мая, в пятницу, в Татарстане также прогнозируется теплая погода без существенных осадков с дневными температурами от +21 до +26°.

"Ъ-Казань"