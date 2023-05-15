На Кубани в 2023 году на реализацию нацпроектов направят 69,5 млрд рублей

В 2023 году финансирование национальных проектов в Краснодарском крае увеличили до 69,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На заседании с участием губернатора Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, председателем ЗСК Юрием Бурлачко, федеральным инспектором по Краснодарскому краю Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Игорем Ирхиным, первым зампрокурора Кубани Павлом Гвоздевым были озвучены траты на конкретные нацпроекты.

По данным администрации региона, финансирование нацпроектов в этом году выросло на 7 млрд руб. Из предусмотренных на 2023 год средств освоили 19%. Деньги пошли на строительство поликлиник, школ, благоустройство зон отдыха.

«Необходимо мобилизовать силы, чтобы не допускать просрочек... До 1 июня должны быть заключены 70% контрактов»,— подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Как заявила на совещании директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих, к первой половине мая 2023 года уровень освоение расходов на реализацию нацпроектов «Производительность труда» и «Демография» достигли 99 и 39% соответственно.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, на реализацию в городе шести нацпроектов выделили 19,7 млрд руб. Этот показатель выше в 2,5 раза, чем в 2022 году. Эти средства потратятся на строительство в 2023–2024 годах 11 школ, двух детских садов, ливневого коллектора «Западный» и двух общественных территорий. Сейчас заключено 7% контрактов, по всем оставшимся обязательствам господин Наумов пообещал закончить работы до 1 июня.

Олег Исаев

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