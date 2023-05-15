«Промышленность возвращается как источник вдохновения»

Директор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Тургель рассказала в интервью «Ъ-Урал» о том, как проходит креативная реиндустриализация на Урале, от каких факторов зависит ее успех и о влиянии мирового опыта использования индустриального наследия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Тургель

Фото: Пресс-служба УрФУ Директор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Тургель

Фото: Пресс-служба УрФУ

— Что такое реиндустриализация и как она себя проявляет на Урале?

— Термин «реиндустриализация» часто путают с термином «деиндустриализация». Но эти слова обозначают прямо противоположные явления. Деиндустриализация — это снижение роли промышленности в экономике города, региона или страны. И достаточно долгое время у нас этот тренд в общемировом дискурсе превалировал, были иллюзии, что промышленность — это уже отживший уклад. Будущее в постиндустриальном мире, где другие источники экономического роста.

Но жизнь всегда корректирует слишком утопические планы, и сейчас мы видим, как происходит возвращение внимания к промышленному производству, к пониманию его роли в развитии экономики страны. Приходит осознание того, что промышленность это не просто один из секторов национальной экономики, а очень важная составляющая, которая определяет экономическую независимость и безопасность страны, возможность самостоятельного развития.

Поэтому«креативная реиндустриализация» — это процесс возвращения промышленности. Мы в данном случае пытаемся посмотреть в каких форматах сегодня роль промышленности усиливается именно в городском контексте и какую роль в этом процессе играют креативные индустрии, какой здесь можно получить позитивный, синергетический эффект. Это послужило движущей силой того, почему мы оказались вовлечены в проект креативной реиндустриализации. Производство возрождается или даже трансформируется, но город сохраняет свое промышленное ядро и предназначение.

— Какие города нуждаются в реиндустриализации?

—Это все города второго эшелона в Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях. У нас в стране два макрорегиона с максимальной концентрацией городов: Урал и Сибирь. Урал — более старый район, его хозяйственное освоение началось в начале XVIII века. В фокусе нашего внимания находятся такие города Урала, как Полевской, Сысерть, Верхняя Салда, Магнитогорск. Сибирь — это уже более новые волны индустриализации, которые связаны с советским периодом, здесь мы акцентируем внимание на Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске.

— В Полевском есть Северский трубный завод, достаточно крупное градообразующее предприятие. В Сысерти промышленности практически не осталось, но появились такие креативные проекты, как, например, «Лето на заводе». Как происходит реиндустриализация в этих двух разных городах?

— Мы взяли сейчас два полярных случая, как может проходить этот процесс. Полевской сохранил промышленную функцию. Ядром экономики города является успешное градообразующие предприятие с долгой историей, с хорошими перспективами на будущее. Но Полевской достаточно далеко от Екатеринбурга, и здесь возможность роста емкости городских рынков за счет платежеспособного спроса столицы региона невелика. Здесь развитие города идет, опираясь на внутренние ресурсы. Проекты развития креативных индустрий Полевском в первую очередь связаны с деятельностью градообразующего предприятия.

Сысерть — другая ситуация. Она уже длительное время развивается как рекреационный центр, ориентированный на спрос Екатеринбургской агломерации. Там сохранился объект промышленного индустриального наследия — старый завод. И в этом случае мы говорим о том, что промышленность возвращается как источник вдохновения и движущая сила для развития креативного сектора.

— От чего зависит успех креативной реиндустриализации?

— На территориях, где есть объект индустриального наследия, главный фактор, который может обеспечить успех — спрос на продукцию креативных индустрий со стороны жителей крупной городской агломерации. Это в краткосрочном аспекте.

Если мы берем более длительные промежутки времени, то большую роль начинает играть селективная государственная политика. Например, целенаправленное создание туристических кластеров. В этом случае должна появиться интересная идея специализации будущего кластера. Другой важный момент — насколько сама территория примет свою новую специализацию, будет ли комфортно ее жителям, как бизнес, который придет на территорию, станет учитывать интересы местных сообществ.

Мы видим разнообразное поле для исследований, как внедрить креативные индустрии в экономику современного города. Конечно, если в городе сохранилось промышленное производство, то внедрение происходит легче. Однако и здесь есть свои интересные особенности. Так, наши исследования показали, что если инициатором внедрения креативной идеи является крупное градообразующее предприятие, то креативный сектор городской экономики будет характеризоваться более высокой долей моноспециализации.

— Кто должен выступить инициатором внедрения креативной реиндустриализации?

— Здесь нет единого рецепта. Многое зависит от того, как складывается взаимодействие между ключевыми факторами развития городов. И градообразующие предприятия, и городские администрации, и местные сообщества заинтересованы в том, чтобы города были экономически благополучны, чтобы они не сталкивались с убылью населения.

— На какой мировой опыт развития промышленных городов вы ориентируетесь?

— У России свой путь. Мне кажется, что это скорее хорошо. Например, в США, когда возникали промышленные поселения достаточно компактного Ржавого пояса (часть Среднего Запада и восточного побережья США, в котором с начала промышленной революции и до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности), в массе своей их ядром было промышленное производство с минимальной социальной инфраструктурой. В России шло освоение огромных территорий, которые были еще и вытянуты в широтном направлении. Например, на Урале сформировался важный экономический центр, сконцентрировались крупные производственные площадки, обеспечивавшие пополнение бюджета страны и ее обороноспособность. Сюда для работы на заводах перемещалось население, здесь же проживали и первые промышленники. При этом формировавшиеся промышленные поселения обладали более сложной функциональной структурой, так как в силу территориальной удаленности, они становились безальтернативными центрами производства жизнеобеспечивающих товаров и услуг. Градообразующие предприятия в этих условиях брали на себя широкий спектр не только экономических, но и социально-культурных функций. Этот уникальный генетический код российского промышленного города снова становится востребованнымна новом витке развития

Интервью взяли Николай Яблонский и Елена Медведева