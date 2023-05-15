Под Ярославлем началось строительство модульного ФАПа

В Ярославском муниципальном районе началось строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый ФАП в Григорьевском

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый ФАП в Григорьевском

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый ФАП появится в деревне Григорьевское Некрасовского сельского поселения. Объект делают в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, которая в регионе реализуется под контролем правительства области.

«В этом году мы закупим в наши медицинские учреждения 380 единиц оборудования, проведем 104 капитальных ремонта, установим в области 14 модульных ФАПов и одну врачебную амбулаторию. В рамках опережающего финансирования планируем приобрести 630 единиц оборудования, выполнить ремонт еще на 91 объекте, приобретем и установим 13 новых модульных зданий: три врачебные амбулатории и десять ФАПов. Продолжим выдачу именных сертификатов на 2 млн рублей не менее чем 42 врачам в сельской местности. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" планируем привлечь 19 врачей и 14 фельдшеров»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.

По информации регионального правительства новый фельдшерско-акушерский пункт в Григорьевском будет обслуживать 600 жителей деревни и окружающих населенных пунктов. Программа модульных ФАПов в регионе работает с 2021 года.

«Программа модернизации первичного звена дает возможность возводить модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в деревнях и поселках, где либо не было своих медпунктов, либо они нуждаются в серьезной реконструкции. Со старта программы в 2021 году в регионе уже установлено 23 таких здания. Еще 14 – в этом году. На это из федерального бюджета в область направлено 83 млн руб. Общий годовой бюджет программы – более 1 млрд руб.»,— сообщила заместитель регионального директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Морозова.

Как отметили в ярославском правительстве, на июнь запланирован монтаж модульного ФАПа в селе Горелово Брейтовского района. Параллельно по программе модернизации первичного звена здравоохранения идет ремонт фельдшерских пунктов. Капитальные ремонты проходят на 104 объектах.

Андрей Иванов