В Прикубанском округе Краснодара из-за энергоаварии без света остались жители семи улиц

В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии на электросетях оказались обесточены дома на семи улицах. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Причиной отключения стало повреждение на линии 6/10 кВ, из-за чего была прекращена работа 23 трансформаторных подстанций. Сообщается, что без электроэнергии остались улицы Цветочная, Новая, Розовая, Кубанская, Клубничная, Мира, Смоленская.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварии. О времени возобновления подачи ресурса не сообщается.

Анастасия Донскова

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