Бывшего полицейского в Набережных Челнах осудят за хищение средств у покойной пенсионерки

В Набережных Челнах бывшего 31-летнего полицейского оперуполномоченного угрозыска ОП «Автозаводский» будут судить по делу о мошенничестве, о покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Татарстану.

В декабре прошлого года экс-полицейский приехал на отработку сообщения о смерти 63-летней женщины. В дальнейшем он нашел мобильник покойной и изъял его для того, чтобы установить ее родственные связи. При этом в тот же день, как полагает следствие, он зашел в банковское приложении от имени пенсионерки и подал заявку на получение свыше 1 млн руб. кредита, но у него не получилось, поскольку деньги можно было получить лишь при предъявлении соответствующего документа. Но обвиняемый смог оформить другой кредит на 120 тыс. руб., и деньги он перевел на свою карту, после чего обналичил. Также он похитил у пенсионерки сбережения на 74 тыс. руб., уточнили в СКР.

Противоправную деятельность обвиняемого удалось пресечь после того, как наследница пенсионерки обнаружила, что операции со счетом проводились после смерти последней.

"Ъ-Казань"