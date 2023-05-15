Прокуратура оспорит приговор экс-замглавы администрации Октябрьского района Уфы Расулю Кагирову

Прокуратура Башкирии намерена подать апелляционное представление на приговор Кировского райсуда Уфы в отношении бывшего заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На этапе передачи дела в суд, подсудимый обвинялся не в мошенничестве, а в получении взятки в крупном размере, но в ходе судебного процесса обвинение было переквалифицировано.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Гособвинение, по данным «Ъ-Уфа», просило приговорить Расуля Кагирова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Башкирии и региональное управление СКР, в декабре 2020 и сентябре 2021 чиновник потребовал от двух предпринимателей, обратившихся с просьбой о получении разрешения на размещение на территории микрорайона Сипайлово торговых нестационарных объектов, перечислить 360 тыс. руб. на счет юридического и физического лица под видом оказания материальной помощи району. Взамен замглавы пообещал предоставить им необходимые разрешения для ведения предпринимательской деятельности на территории района.

Кроме того, в октябре 2021 года подсудимый потребовал от одного из этих предпринимателей взятку в размере около 200 тыс. руб. за предоставление документа на право размещения нестационарного торгового объекта, а также беспрепятственное предпринимательской деятельности и общее покровительство. Предприниматель передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тыс. руб.

16 декабря 2021 года Расуль Кагиров был задержан с поличным при получении 150 тыс. руб.

Обвиняемый не признал вину. По представлению прокуратуры он был уволен в связи с утратой доверия.

Олег Вахитов

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