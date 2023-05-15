В Ростовской области объявлен в розыск мужчина, застреливший двоих человек

В Каменском районе Ростовской области в лесополосе обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 31-летний мужчина в лесополосе рядом с домом по ул. Лесная в хуторе Уляшкин несколько раз выстрелил в родственников своей сожительницы. 51-летний отец женщины и 33-летний супруг ее сестры скончались на месте преступления, мать доставлена в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ранее судимый подозреваемый скрылся с места преступления и объявлен в федеральный розыск.

Кристина Федичкина