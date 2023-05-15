УИТ пытается приостановить взыскание 50 млн рублей по долгам МУЭТа

Управление инфраструктурой транспорта Уфы (УИТ) подало в арбитражный суд Башкирии три ходатайства о приостановке взыскания исполнительных производств по долгам муниципального Управления электротранспорта (МУЭТ). Задолженность на общую сумму 50,4 млн руб. образовалась у предприятия несколько лет назад перед «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана» (ЭСКБ).

В 2015 и 2016 году сбытовая компания подала к МУЭТ три иска о взыскании средств, суд удовлетворил их. Решения вступили в силу, истец получил исполнительные листы на 24 млн руб., 19,4 и 7 млн. Однако к тому моменту МУЭТ разделили на МУЭТ и УИТ, последнее стало правопреемником по обязательствам реорганизованного предприятия. ЭСКБ попросила о замене ответчика, суд с ней согласился.

10 апреля УИТ подал три заявления о приостановке исполнительных производств, мотивировав это тем, что предприятие пытается признать задолженность перед ЭСКБ не существующей. Как следует из картотеки дел суда, иск о признании задолженности не существующей УИТ заявило в конце марта, однако 5 апреля отказалось от него.

В настоящее время арбитражный суд Башкирии рассмотрел одно заявление УИТ о приостановке взыскания долгов перед ЭСКБ, которое касается наименьшей суммы, и вынес отказное решение. Два других заявления пока не рассмотрены.

Наталья Александрова

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