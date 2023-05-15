Захоронение бобров обнаружили в Воткинске за проездом Митюковским

В Воткинске на поляне в районе водоохранной зоны за проездом Митюковским зафиксировали несанкционированное захоронение бобров. При откапывании экскаватором было обнаружено 57 тушек, сообщает пресс-служба Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение об инциденте поступило от жителей улицы Звездная. По их словам, неустановленный мужчина на своем мини-экскаваторе выкопал яму и захоронил туши. Специалисты провели необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия, а также отобрали пробы от каждой тушки для исключения сибирской язвы.

На месте провели дезинфекцию, а тушки животных направили на сжигание. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Отметим, что в Удмуртии запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, а также сброс в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги и водные объекты. Нарушение правил влечет наложение штрафа.