Жительница Кубани, осужденная в США за попытку убийства, обжалует приговор

Уроженка Армавира Виктория Насырова, приговоренная в США к 21 году тюрьмы за покушение на убийство и кражу удостоверения личности жертвы, намерена обжаловать приговор. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал окружной прокуратуры Куинса, Нью-Йорк Фото: портал окружной прокуратуры Куинса, Нью-Йорк

Викторию Насырову арестовали в 2017 году. Согласно данным прокуратуры городского района Куинс в Нью-Йорке, летом 2016 года злоумышленница угостила свою знакомую, 35-летнюю Ольгу Цвик, чизкейком, в котором позднее были обнаружены сильнодействующие седативные препараты. Когда пострадавшая потеряла сознание, ее знакомая попыталась выдать происшествие за попытку свести счеты с жизнью, разбросав таблетки. Женщину без сознания обнаружила знакомая, зашедшая в гости, которая вызвала медиков. Когда Ольга Цвик пришла в себя, она обнаружила пропажу документов и других ценных вещей.

В США Виктории Насыровой предъявили обвинение по 10 пунктам, связанным с отравлениями и хищением имущества жертв. В России женщину связывают с убийством 54-летней жительницы Краснодара Аллы Алексеенко. В октябре 2014 года краснодарка исчезла, о чем заявила ее дочь, которая также обнаружила пропажу ценностей и денежных средств в размере 3 млн руб. и $17 тыс. наличными. Позднее сожженное тело Аллы Алексеенко обнаружили в районе Армавира.

Анастасия Донскова

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