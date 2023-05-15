Бывший вице-мэр Воронежа Марина Плиева стала фигурантом уголовного дела

Бывший заместитель главы Воронежа Марина Плиева является фигурантом уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Эту информацию «Ъ» подтвердили источники в органах власти города и региона.

Уголовное дело возбуждено управлением Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области. По данным «Вести Воронеж», в его основу легли материалы местного управления ФСБ. Как считает следствие, чиновница помогала некоей коммерческой организации по вопросам, касающимся ее полномочий. Часть фирмы принадлежит матери бывшего вице-мэра. В СКР официально эту информацию не комментировали.

Марина Плиева работала в администрации Воронежа с июля 2004 года по апрель 2023-го. Она трудилась на посту начальника управления разработки нормативно-правовой базы местного самоуправления, затем была начальником административно-правового управления, замглавы администрации, директором департамента общественной безопасности, полпредом главы Воронежа в гордуме — руководителем правового управления, а с 2018-го — вице-мэром. Как объясняли в мэрии, госпожа Плиева ушла с должности по «семейным обстоятельствам, связанным с состоянием здоровья близкого родственника».

Владимир Зоркий

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