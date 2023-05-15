В Переславле тренер по гимнастике обманула родителей на 3,4 млн рублей

В Ярославской области Переславский районный суд признал виновной жительницу Нижнего Новгорода в мошенничестве на 3,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

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Ирина Майорова являлась единственным учредителем и директором АНО «Центр подготовки по художественной гимнастике». В 2018 году она открыла в Переславле-Залесском спортивную секцию. Тренер пользовалась доверием родителей. Как установил суд, в период с 2018 по сентябрь 2019 года женщина собирала с них деньги под предлогом участия воспитанниц в учебно-тренировочных сборах в Турции, Италии и на Кипре, а также покупки спортивной одежды и в качестве оплаты занятий. Как установил суд, тренер похитила средства 23 родителей на общую сумму 3,4 млн руб.

В суде директор «Центра подготовки по художественной гимнастике» вину не признала, ссылаясь на обман со стороны организаторов сборов. Однако суд установил вину женщины. Она приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Также суд постановил взыскать с нее 2,4 млн руб. в пользу 18 потерпевших, подававших иски.

Ранее Майорова была дважды осуждена за аналогичные преступления в Нижегородской области, но эти судимости были погашены.

Алла Чижова