Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Переславле тренер по гимнастике обманула родителей на 3,4 млн рублей

В Ярославской области Переславский районный суд признал виновной жительницу Нижнего Новгорода в мошенничестве на 3,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Фото: Ярославский областной суд

Фото: Ярославский областной суд

Ирина Майорова являлась единственным учредителем и директором АНО «Центр подготовки по художественной гимнастике». В 2018 году она открыла в Переславле-Залесском спортивную секцию. Тренер пользовалась доверием родителей. Как установил суд, в период с 2018 по сентябрь 2019 года женщина собирала с них деньги под предлогом участия воспитанниц в учебно-тренировочных сборах в Турции, Италии и на Кипре, а также покупки спортивной одежды и в качестве оплаты занятий. Как установил суд, тренер похитила средства 23 родителей на общую сумму 3,4 млн руб.

В суде директор «Центра подготовки по художественной гимнастике» вину не признала, ссылаясь на обман со стороны организаторов сборов. Однако суд установил вину женщины. Она приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Также суд постановил взыскать с нее 2,4 млн руб. в пользу 18 потерпевших, подававших иски.

Ранее Майорова была дважды осуждена за аналогичные преступления в Нижегородской области, но эти судимости были погашены.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...