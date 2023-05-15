СХО «Заречье» и «ММК-Уголь» договорились о мировом в споре на 2 млрд рублей по земельной аренде

Арбитражный суд Кемеровской области утвердил мировое соглашение между ООО «СХО «Заречье» (с апреля 2019 года находится в конкурсном производстве) и беловским ООО «ММК-Уголь» (угольная «дочка» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») в деле о взыскании задолженности по арендной плате.

«ММК-Уголь» по двум договорам и соглашению 2014-2016 гг. арендовал у «Заречья» земельные участки под размещение шахтовых и временных объектов. СХО взыскивало 74,97 млн руб. основной задолженности по арендной плате и 2,197 млрд неустойки за уточненный в ходе разбирательства период с 1 февраля 2020 года по 26 мая 2022 года.

По утвержденному судом мировому соглашению ООО «ММК-Уголь» выплатит истцу 70 млн руб. в течение 20 дней.

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Игорь Лавренков, Кемерово