Самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» преобразуют в другое юрлицо из-за требований федерального законодательства. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2025 года все муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки, подлежат закрытию и (или) перепрофилированию. Перевозчик может быть сохранен в составе другого юридического лица.

В настоящее время городские власти собираются взять в лизинг 50 новых автобусов, которые будут переданы в МП «ТТУ». По данным портала госзакупок, начальная цена договора составила 1,31 млрд руб. Новые автобусы должны поступить в Самару до 20 июля текущего года.

Андрей Сазонов