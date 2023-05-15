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Самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» преобразуют в другое юрлицо

Самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» преобразуют в другое юрлицо из-за требований федерального законодательства. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2025 года все муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки, подлежат закрытию и (или) перепрофилированию. Перевозчик может быть сохранен в составе другого юридического лица.

В настоящее время городские власти собираются взять в лизинг 50 новых автобусов, которые будут переданы в МП «ТТУ». По данным портала госзакупок, начальная цена договора составила 1,31 млрд руб. Новые автобусы должны поступить в Самару до 20 июля текущего года.

Андрей Сазонов

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