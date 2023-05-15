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Пенсионеры в Удмуртии могут ездить в 55 пригородных автобусах за полцены

В период с 1 мая по 1 октября в Удмуртии пенсионеры могут ездить на пригородных круглогодичных и сезонных автобусах со скидкой в 50%. В этом году льгота действует на 55 пригородных маршрутах, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

В данный перечень вошли автобусы №433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479, 480; 125, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 312, 312+128, 312+173, 312+374, 313, 313+384, 314, 317, 318, 320, 321, 324, 326, 331, 338, 356, 358, 359, 362, 373, 145, 315, 319, 327, 328, 336, 341, 344, 344Д, 353, 357, 363, 366, 432, 434, 436, 481 и 482.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, автобусы — особенно популярный в летний период способ добраться на дачу, садоогород или к родственникам. В Удмуртии проезд за полцены доступен для пенсионеров, а также женщинам и мужчинам в возрасте 55 и 60 лет, соответствующим условиям для назначения страховой пенсии по старости.

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