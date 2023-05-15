В 2023 году стоимость размещения в отелях Сочи выросла на 18%

Цены на размещение в отелях выросли на 18%. Тенденция на повышение сохранится и летом 2023 года. Об этом «РБК ТВ Юг» рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По прогнозам господина Уманского, к началу курортного сезона цены продолжат расти. Особенно остро подобные изменения отразятся на отелях, которые работают по системе «все включено» и «ультра все включено», предлагающие в том числе импортный алкоголь.

В формирование такой стоимости, по мнению господина Уманского, играет роль рост коммунальных тарифов, оплаты труда, цен на продукты питания. Это сказывается на себестоимости и стоимости услуг для конечного потребителя.

Олег Исаев

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