Количество выданных потребкредитов в Ростовской области снизилось на 2,9%

В апреле в Ростовской области было 30,4 тыс. потребкредитов, что на 2,9% ниже показателя марта (31,3 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России в апреле 2023 было 1,07 млн кредитов (- 2,4%, в марте 2023 года — 1,10 млн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов, напротив, серьезно выросло — на 77,4% (в апреле 2022 года — 0,60 млн.).

«Столь существенный рост объясняется падением выдачи потребкредитов в марте—апреле прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление»,— отмечается в сообщении НБКИ.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2023 года было выдано в Москве (64,5 тыс.), Московской области (55,2 тыс.), Краснодарском крае (40,6 тыс.), Санкт-Петербурге (38,4 тыс.) и Татарстане (35,1 тыс. ед.). Ростовская область в рейтинге регионов по количеству выданных потребкредитов находится на восьмом месте.

Кристина Федичкина