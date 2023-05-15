Под Ярославлем погиб экс-директор «Яргорэлектротранса»

В деревне Подолино Ярославского района 14 мая был найден погибшим бывший директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев. Об этом сообщает портал 76.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Худиев

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ильхам Худиев

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как сообщает издание, господин Худиев сам вел демонтаж здания в деревне Подолино, одна из стен обрушилась прямо на него. В следственном комитете подтвердили «Ъ-Ярославль», что ведут проверку по факту происшествия в Ярославском районе в минувшее воскресенье.

«На территории одного из заброшенных участков обнаружено тело 47-летнего мужчины с травмами, полученными в результате падения бетонной плиты перекрытия в ходе ее демонтажа. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы», — рассказали в управлении СКР по Ярославской области.

Ильхам Худиев руководил АО «Яргорэлектротранс» в 2016- 2019 годах, он покинул предприятие в октябре 2019 года после возбуждения уголовного дела. В августе 2020 года уголовное дело Худиева по статье «Посредничество во взяточничестве» было прекращено «в связи с деятельным раскаянием подсудимого». Согласно данным картотеки Ъ, господин Худиев с марта 2021 года являлся генеральным директором двух ООО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Андрей Иванов