Под Ярославлем погиб экс-директор «Яргорэлектротранса»

В деревне Подолино Ярославского района 14 мая был найден погибшим бывший директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев. Об этом сообщает портал 76.ru.
Ильхам Худиев
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Как сообщает издание, господин Худиев сам вел демонтаж здания в деревне Подолино, одна из стен обрушилась прямо на него. В следственном комитете подтвердили «Ъ-Ярославль», что ведут проверку по факту происшествия в Ярославском районе в минувшее воскресенье.
«На территории одного из заброшенных участков обнаружено тело 47-летнего мужчины с травмами, полученными в результате падения бетонной плиты перекрытия в ходе ее демонтажа. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы», — рассказали в управлении СКР по Ярославской области.
Ильхам Худиев руководил АО «Яргорэлектротранс» в 2016- 2019 годах, он покинул предприятие в октябре 2019 года после возбуждения уголовного дела. В августе 2020 года уголовное дело Худиева по статье «Посредничество во взяточничестве» было прекращено «в связи с деятельным раскаянием подсудимого». Согласно данным картотеки Ъ, господин Худиев с марта 2021 года являлся генеральным директором двух ООО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.