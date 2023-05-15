Более 80 нижегородских площадок присоединятся к акции «Ночь музеев»

К акции «Ночь музеев» 20 мая присоединятся более 80 музеев и выставочных пространств Нижегородской области. С 16:00 большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, сообщили в пресс-службе правительства региона. На некоторые из них нужно зарегистрироваться заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ)

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ)

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В этом году организаторы сделали акцент на сохранении памяти и на историях о деятелях культуры и науки. На улицах Нижнего Новгорода можно будет услышать русские народные песни, романсы, арии из опер и граммофонную музыку.

В Кремле выступят музыканты и реконструкторы, пройдут мастер-классы по средневековым ремеслам. В Художественном музее запланированы семейные квесты, лекции искусствоведов и концерт оркестра русских народных инструментов.

Также бесплатно можно будет посетить экскурсии по кварталу Трех святителей и «Студеному кварталу» и мастер-классы в «Заповедных кварталах». Музей-квартира Горького организует экскурсию по улицам города на самокате.

С полной программой можно ознакомиться на сайте акции.

«Ночь музеев» проходит в Нижегородской области с 2006 года. В 2022 году мероприятия акции посетили около 143 тыс. жителей региона — чуть меньше, чем в допандемийный 2019 год.

Елена Ковалева