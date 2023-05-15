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Сухая погода и до +25°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе температурный фон будет близок к климатическим нормам первой половины июня, а осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Так, в ночь на 17 мая температура воздуха составит +1..+6°С, однако сохраняется вероятность заморозков на почве до 0°С. Днем столбик термометра окажется в пределах +18..+23°С. С 17 по 19 мая в ночные часы температура опустится до 4-9°С, а днем воздух прогреется до +20..+25°С.

По предварительному прогнозу, в выходные пройдут небольшие дожди. Температурный фон при этом существенно не изменится.

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