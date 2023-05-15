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обновлено 14:54

Прокурор Чернушки претендует на пост главы муниципалитета

Завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Чернушинского городского округа. На руководящую должность претендуют прокурор города Чернушки Артем Трушников и начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа Андрей Мочалов. Об этом сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья «На местах».

Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Кандидаты представят программы развития городского округа 24 мая. После этого депутаты местной думы выберут главу на заседании 31 мая.

Предыдущий руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков, возглавлявший муниципалитет с 2007 года, досрочно ушел в отставку в конце марта 2023 года.

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