Мобилизованного жителя Кунгурского округа по решению суда вернут из войсковой части домой

Кунгурский городской суд признал незаконным решение призывной комиссии об отказе в предоставлении жителю Кунгурского городского округа отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Такое решение суд принял в связи с тем, что истец является отцом трех несовершеннолетних детей и состоит в трудовых отношениях с поисково-спасательной службой в должности спасателя — данная должность относится к «забронированным» и предусматривает предоставление отсрочки от призыва. Суд обязал также вернуть истца из войсковой части по месту службы. Решение не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Как сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда, истец был мобилизован в сентябре 2022 года. При этом он утверждал, что имеет право на отсрочку, так как является отцом троих несовершеннолетних детей и воспитывает несовершеннолетнего ребенка от первого брака жены. Кунгурский суд признал требования истца обоснованными. Пермский краевой суд оставил это решение без изменений. Однако в апреле 2023 года призывная комиссия Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, не стала менять решение призывной комиссии Кунгурского муниципального округа и отказала в отсрочке. После этого истец обратился в суд повторно.