Нетрезвая компания в центре Петербурга напала на полицейского, пытавшегося задержать их за нацистские выкрики

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержала четырех молодых людей, вступивших в стычку с лейтенантом МВД рядом с ТЮЗом, сообщает «Фонтанка» в понедельник, 15 мая. Компания привлекла внимание блюстителя порядка нацистскими приветствиями и приставанием к прохожим.

Инцидент произошел накануне, 14 мая, на улице Правды. Полицейский, увидев вызывающее поведение группы молодых людей, проследовал за ними до парка у Театра юных зрителей и задержал одного из них, что вызвало агрессию со стороны остальных мужчин. Оперативно прибывший на место наряд полиции помог задержать еще трех нарушителей. По предварительным данным, все четверо ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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