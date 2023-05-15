Объем закупок заказчиков у субъектов МСП Удмуртии вырос на 6% в 2022 году

По итогу 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртии превысил 25,5 млрд руб. Это на 6% больше показателя за 2021 год, сообщил первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов, пишет пресс-служба главы республики.

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Всего было заключено более 7,9 тыс. договоров с 2347 субъектами малого и среднего предпринимательства региона. «Сегодня в Удмуртии уже почти 60 тыс. субъектов МСП и такая мера поддержки — хороший инструмент для их развития»,— подчеркнул господин Сунцов.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с регионами по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства рассказал, что в целом по стране объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков составил рекордные 7 трлн руб., рост — 2,6 трлн руб.

В частности, по итогу 2022 года наиболее частыми предметами закупки у субъектов МСП в сегменте до 50 млн руб. оказались лекарственные средства. При сумме договора до 200 млн руб. — нефтепродукты, до 400 млн руб. — продукция горнодобывающих производств, до 1 млрд руб. — транспортные средства и оборудование.

Напомним, что в 2022 году правительство Удмуртии объем закупок, которые компании с государственным участием должны совершать у малого и среднего бизнеса, увеличили до 25% вместо прежних 20%. «Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую — на период 2025-2030-е годы. Минэкономразвития сейчас занимается переформатированием национального проекта поддержки МСП, также планируется ряд институциональных мер. Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки», — отметил господин Белоусов.