В Соликамске будут судить менеджера торговой компании, которая присвоила себе более 2 млн рублей

Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Установлено, что с октября 2020 года по июль 2022-го обвиняемая работала менеджером в торговой компании, которая специализировалась на розничной продаже строительных материалов. Женщина занималась документальным сопровождением всех сделок и оформлением заказов. В мае прошлого года по указанию руководителя в компании была назначена большая ревизия — поводом стала недостача оборотных денежных средств, предназначенных для закупки товара. Бухгалтер провел проверку и выявил, что женщина разработала и реализовывала мошенническую схему по продаже стройматериалов и присвоению денежных средств, принадлежащих фирме. За отчетный период обвиняемая провела более 50 таких операций, в результате чего на счетах фирмы сформировалась недостача в размере 2,2 млн руб.

Изначально злоумышленница отрицала свою причастность к содеянному и обвиняла коллег в подлоге. Однако в итоге вина фигурантки была доказана. Тогда женщина пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и она решила погасить свои займы за счет фирмы. После выяснения всех обстоятельств произошедшего менеджер была уволена. Материальный ущерб компании обвиняемая не возместила.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.