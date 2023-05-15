Иностранец в Татарстане предстанет перед судом за убийство дочери и сожительницы

В ближайшее время Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело против 29-летнего иностранца. Его обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери и своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Трагедия произошла в 2017 году. Как считает следствие, мужчина остался с новорожденной дочерью у себя на родине, после чего убил ее. При этом девочку сожительница оставила ему на воспитание в связи с тяжелой финансовой ситуации. Позже он сообщил ей, что передал ребенка кормящей матери, и с ней все в порядке.

Через три года женщина решила вернуться за ребенком, но мужчина ей сообщил об убийстве. После этого он убил и саму сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, он уехал в РФ. В Татарстане в мае прошлого года он познакомился с местным жителем, с которым вместе пили алкоголь, он попросил у последнего мобильник якобы для вызова такси, однако в реальности завладел гаджетом и уехал, уточнили в ведомстве.

Вину мужчина полностью признал.

"Ъ-Казань"