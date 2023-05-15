В Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию после отравления спиртом

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга шестилетняя девочка отправилась спиртом во время прогулки с отцом. Ребенка увезли в реанимацию, сообщила 15 мая «Фонтанка».

По данным издания, девочку увезли в детскую больницу №5 в тяжелом состоянии. Врачи определили, что ребенок отравился алкоголем, и переместили ее в реанимацию.

Отец девочки утверждает, что она перепутала бутылки и выпила спирт. Он утверждает, что бутылку принесли его знакомые.

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления.

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