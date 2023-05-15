Посольство РФ на Филиппинах не подтвердило сообщения об обнаружении пропавшей россиянки

Посольство РФ на Филиппинах не подтверждает информацию об обнаружении пропавшей россиянки Юлии Чумак, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства. Госпожу Чумак разыскивают с 9 мая. 22-летняя москвичка исчезла по прибытии в республику, куда приехала на заработки.

Перед выездом в Манилу Юлия Чумак сообщила матери, что выезжает в Филиппины по приглашению местной компании, которая взяла ее на должность разработчика сайтов (госпожа Чумак — выпускница МГТУ им. Баумана). На связь москвичка перестала выходить спустя несколько часов с момента прилета в республику.

По данным «КП», к поискам Юлии подключились около 100 добровольцев. Волонтеры побывали по юридическому адресу компании, название которой упоминала пропавшая, однако офиса там не обнаружили. Позднее в фирме заявили, что не причастны к исчезновению россиянки.

Накануне, 14 мая, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил журналистам, что госпожу Чумак нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Заявлений от самой москвички не поступало.

Григорий Лейба