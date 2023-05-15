Муниципальный организатор культурных мероприятий получит к 300-летию Перми субсидию в 124,5 млн рублей

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» в этом году получит из бюджета города субсидию в размере 124,5 млн руб. Информация об этом содержится в постановлении администрации Перми о внесении изменений в приложение к порядку определения объемов и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на создание условий для вовлеченности жителей в культурно-зрелищные мероприятия. Согласно документу, в последующие годы дирекции также положены бюджетные субсидии, но в меньшем объеме: в 2024 году — 41,9 млн руб., в 2025-м — 42,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» создано в 2021 году путем реорганизации МАУ «Агентство социокультурных проектов». Занимается организацией городских праздников и фестивалей, в том числе ряда мероприятий к 300-летнему юбилею Перми, который город будет отмечать этим летом.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АНО «Агентство новых технологий», которая также выступает организатором мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми, получит в 2023 году субсидию в размере 350,4 млн руб. из краевого бюджета.