На поставку сельских амбулаторий направят до 137 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на двух аукционах 26 мая выберет поставщиков девяти быстровозводимых модульных зданий сельской врачебной амбулатории, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов — 137,46 млн руб., цена каждого из них определена в 61,31 млн и 76,15 млн руб.

Оборудование необходимо поставить в течение трех месяцев с даты заключения контракта. Согласно проекту первого контракта (за 61,31 млн руб.), здания должны быть доставлены в село Старые Казанчи Аскинского района, деревню Нижнекарышево Балтачевского района, село Ургала Белокатайского района и деревню Метели Дуванского района. Согласно второму — в село Железнодорожный Белорецкого района, село Охлебинино Иглинского района, села Шарипово и Старые Тукмаклы Кушнаренковского района и село ЮматовоУфимского района.

Одноэтажные модульные здания должны быть выполнены из быстровозводимых сборно-разборных самонесущих конструкций, с цокольным пространством до 1,5 м, со свайно–винтовым фундаментом и обшивкой. Общая площадь помещений здания должна составлять 211,86 кв. м. В каждом здании должен быть кабинет терапевта, педиатра, стоматолога, смотровая, прививочный и процедурный кабинет, палата для дневного стационара, кабинет приема для температурящих пациентов, регистратура и так далее. В здании необходимо предусмотреть электрическое отопление, вентиляцию, канализацию, пожарную сигнализацию, интернет и так далее.

Майя Иванова

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