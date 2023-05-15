В порту Новороссийска задержали почти 4 тысячи овечьих шкур из Австралии

В морпорту Новороссийска задержали более 3,8 тыс. штук овечьих мокросоленых шкур из Австралии. Движение груза на 20 паллетах весом 17,8 тонны приостановили при проведении ветеринарного контроля, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Груз следовал в Ставропольский край. При проведении физического контроля было выявлено, что на трех кипах нет маркировки с информацией о производителе, заявленной в ветеринарном сертификате. Из-за этого нет возможности произвести идентификацию груза.

«На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза»,— сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Татьяна Ручкина

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