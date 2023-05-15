Жительницу Севастополя оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях

Ленинский районный суд города Севастополя оштрафовал местную жительницу на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии. На суде женщина признала вину. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

По данным административного дела, женщина почти год публиковала записи на своей странице в «Одноклассниках» с фотографиями разрушенных домов, с подписью на русском и украинских языках, с провокационными лозунгами.

В конце апреля против местной жительницы составили административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). В ходе судебного заседания женщина раскаялась и попросила строго не наказывать ее за правонарушение.

В Славянске-на-Кубани 20-летнего призывника вызвали в полицию из-за осуждения ВС РФ, сообщают СМИ.

В марте Славянский городской суд оштрафовал на 40 тыс. руб. архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ.

Олег Исаев

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